Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: è ufficiale

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 approderà a breve anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: lo ha annunciato Activision, fornendo anche le date di uscita delle nuove versioni del gioco.

Dopo il teaser che anticipava l'arrivo di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, arriva dunque la conferma ufficiale, nella forma del comunicato stampa che trovate di seguito.

Gli appassionati di skateboard si preparino a fare di nuovo un kickflip: l'acclamato Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 marzo e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch nel corso del 2021.

Le versioni next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 offriranno ai giocatori una serie di aggiornamenti, come i 120 FPS a 1080P, il 4K nativo a 60 FPS, audio spaziale e altro ancora, mentre su Nintendo Switch i fan avranno la possibilità di fare ollie con Tony Hawk e la line-up di pro skater.

Tra i giochi di Tony Hawk, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è stato il gioco più veloce a vendere 1 milione di unità, ed è un fedele remaster dei primi due iconici giochi del franchise, in grado di mescolare i livelli originali, gli skater professionisti, i trucchi old-school e tutti gli elementi che hanno portato i giocatori ad amare il franchise tra gli anni '90 e 2000, con nuovi livelli splendidamente ricreati.

La versione next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 godrà dell'aggiunta di atmosfere Hi-Fi. Questa feature grafica permetterà ai giocatori di godere appieno dell'esperienza di gioco, con ombre dinamiche più nitide, riflessi e lens flares, così come texture migliorate per gli skater e molto altro ancora.

I giocatori che hanno la versione digitale possono passare al Cross-Gen Deluxe Bundle con tutte le nuove features al prezzo di 10 dollari. L'aggiornamento include l'accesso allo skater segreto Ripper (ovvero la famigerata mascotte Powell-Peralta), l'attrezzatura retrò per la modalità Create-A-Skater e le retro skin di Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen.

Inoltre, Activision Blizzard darà ai fan che sono già in possesso della versione digitale deluxe per PlayStation 4 e Xbox One un aggiornamento next-gen gratuito (tranne che in Giappone) il 26 marzo.

Realizzare questa nuova versione non è stato un lavoro semplice e per portare questo remaster sulle nuove piattaforme Tony Hawk ha chiesto aiuto a Crash Bandicoot, dopo l'annuncio relativo all'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time sulle piattaforme next-gen e su Nintendo Switch il prossimo 12 marzo.

Crash, il cui swag brandizzato Bandicoot è apparso in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 lo scorso novembre, ha sfruttato la propria influenza in cambio di una lezione di skating dal birdman in persona, con conseguente gag su Twitter tra le due icone dei videogiochi.