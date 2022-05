Mother 3: Reggie Fils-Aime svela le discussioni in Nintendo per portarlo in occidente

L'indimenticabile ex-presidente di Nintendo USA, Reggie Fils-Aime, ha svelato alcuni retroscena su Mother 3 all'epoca di Wii U, in particolare con alcune discussioni che ci sono state all'interno di Nintendo per portarlo in occidente, che non hanno però portato a una soluzione positiva.

Il gioco continua ad essere un vero e proprio caso nella storia di Nintendo: nonostante sia a tutti gli effetti una serie di culto, che conta molti appassionati in tutto il mondo al di fuori del Giappone, la compagnia rimane solida nella sua volontà di non portare Mother 3 in occidente. Il tutto deriva dal famoso flop fatto registrare da Earthbound all'epoca del Super Nintendo, nonostante i tempi nel frattempo siano anche piuttosto cambiati.

Secondo quanto riferito da Fils-Aime, ci furono delle discussioni con l'allora CEO Satoru Iwata già all'epoca di Nintendo DS, quando Mother 3 uscì in Giappone, per portarlo in occidente.

Mother 3, i personaggi in un'immagine

L'ex-presidente di Nintendo USA sostiene che i giornalisti lo pressavano in continuazione sull'argomento e le discussioni si tennero spesso con Satoru Iwata, ma il flop di Earthbound continuava a rimanere un esempio per il management di Nintendo, soprattutto per gli errori commessi in termini di marketing all'epoca. Alla fine, con altri giochi grossi nello stesso periodo come Mario Kart e Pokémon su Nintendo DS, Mother 3 non venne considerato una priorità e alla fine abbandonato.

Passando a Nintendo 3DS, l'argomento venne ripreso e venne pensata addirittura la soluzione di una distribuzione della versione giapponese, senza traduzione, attraverso il Nintendo eShop della console anche per l'occidente, visto che non avrebbe richiesto praticamente alcuna spesa aggiuntiva. La stessa iniziativa venne adottata per altri titoli che andarono piuttosto bene e anche Mother 3 poteva essere preso in considerazione, ma la tipologia di gioco rendeva ovviamente molto più complessa la fruizione senza una traduzione dei testi.

Alla fine, tutte queste discussioni sembrarono trovare finalmente una soluzione con l'arrivo di Wii U e il rilascio del primo Mother attraverso il Wii U eShop con il titolo Earthbound Beginnings, riproposto di recente anche su Nintendo Switch. Come riferito da Fils-Aime, sembrava l'avvio di un nuovo percorso per la serie che avrebbe potuto portare al lancio di Mother 3 in occidente. Purtroppo, successivamente Iwata venne a mancare e questo interruppe anche questo processo, tra i tanti cambiamenti avvenuti. "Chissà? Se Mr. Iwata non fosse scomparso e forse Wii U avesse fatto meglio sul mercato, magari Mother 3 sarebbe arrivato alla fine", ha spiegato Fils-Aime, dimostrando come il gioco sia stato comunque spesso nei pensieri dei vertici di Nintendo.