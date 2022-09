The Last of Us Parte 1: il trailer dei combattimenti spiega perché non ci sono le schivate

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 1 che si concentra sui combattimenti e le modifiche apportate su questo versante dagli sviluppatori.

Il video si apre con il game director Matthew Gallant che risponde subito a una delle domande più frequenti della community: perché nel remake non sono state aggiunte le schivate viste in The Last of Us Parte 2? Ecco la risposta di Gallant:

"Se stai affrontando un Clicker in The Last of Us Parte 1, hai davvero bisogno di mantenere le distanze, perché se ti afferra ti ucciderà. In The Last of Us Parte 2 penso che abbiamo trovato un ottimo bilanciamento da questo punto di vista giocando nei panni di Ellie, ma ci sembrava semplicemente sbagliato per Joel", ha detto Gallant.

"C'è un intero set di meccaniche che sono appropriate per i Clicker in The Last of Us Parte 1 che verrebbero in qualche modo sovvertite se potessi schivare i loro attacchi. Darebbero al gioco un feeling molto diverso".

Successivamente si parla di come gli sviluppatori hanno aggiornato l'IA dei nemici grazie alle possibilità offerte da PS5, ma al tempo stesso assicurandosi che il "gameplay risulti molto familiare" per chi ha giocato l'originale.

The Last of Us Parte 1 è disponibile da oggi per PS5, inoltre è in sviluppo la versione PC, al momento sprovvista di data di uscita. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione del remake.