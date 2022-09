The Last of Us Parte I Firefly Edition rivenduto a 500$: 80€ per la versione base ora sembra poco

80€ per The Last of Us Parte I sono troppi? Secondo i bagarini assolutamente no, visto che le rare The Last of Us Parte I Firefly Edition sono in rivendita fino a 500 dollari, rispetto al prezzo di partenza di 99 dollari. A confronto la versione base sembra una spesa completamente abbordabile.

Come segnalato tramite Reddit, i bagarini che sono riusciti a ottenere una copia di The Last of Us Parte I Firefly Edition tramite PlayStation Direct stanno rivendendo il gioco a prezzi folli, pari al triplo, quadruplo o anche quintuplo del prezzo di partenza. Una PS5 Digital costa ufficialmente meno di alcune copie dell'edizione speciale del gioco di Naughty Dog (qui la nostra recensione).

Non crediamo che qualcuno sia veramente disposto a spendere cifre di tale tipo, ma nondimeno i rivenditori stanno cercando di fare il colpaccio con The Last of Us Parte I Firefly Edition. Potete vedere qui sotto un video che mostra le inserzioni online.

The Last of Us Parte I Firefly Edition include il gioco base e il DLC Left Behind per PS5 (al pari dell'edizione standard) e aggiunge uno SteelBook, il fumetto The Last of Us: American Dreams Comics #1 - #4 con una nuova cover art e una serie di oggetti in-game sia estetici sia dedicati al potenziamento del personaggio e delle armi. Questa edizione costa 19 dollari in più di quella base. I bagarino ne chiedono però 400 in più.

Purtroppo non è la prima volta che i bagarini rovinano il divertimento degli acquirenti, che non possono ottenere il prodotto desiderato.

Vi lasciamo infine al nostro video confronto PS5 vs PS4 mostra i veri passi in avanti grafici di The Last of Us Parte I.