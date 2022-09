Hogwarts Legacy: un video gameplay ci fa fare un tour delle quattro Case

Abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube un video gameplay di Hogwarts Legacy in cui possiamo fare un tour delle storiche quattro Case della scuola di magia di Hogwarts, ovvero Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

Il filmato dunque ci permette di ammirare il lavoro svolto dagli sviluppatori di Avalanche per dare vita alle sale comuni degli studenti, che come potrete notare trasudano un amore spropositato verso l'universo di Harry Potter e dimostra una cura certosina per i dettagli.

In Hogwarts Legacy vestiremo i panni di uno studente della prestigiosa scuola di magia e come nei libri e film di Harry Potter entreremo a far parte di una delle grandi Case, con il giocatore che sarà libero di scegliere a quali unirsi. In pratica il test del Cappello Parlante sarà solo una semplice formalità.

Di seguito trovate una panoramica della storia delle quattro Case e di come sono state rappresentate all'interno di Hogwarts Legacy:

Grifondoro

La casa prende il nome da Godric Grifondoro, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Si narra che Grifondoro abbia ordinato al Cappello parlante di scegliere gli studenti che possedevano le caratteristiche a suo dire più nobili: coraggio, gentilezza e determinazione. Il simbolo della casa è un leone e i suoi colori sono l'oro e il rosso. È situata all'interno della Torre di Grifondoro, la terza torre più alta del castello dopo la Torre di Astronomia e la Torre di Corovonero, e vi si accede passando dietro il ritratto della Signora Grassa, al settimo piano. La Sala Comune di Grifondoro è una stanza accogliente a pianta rotonda, arredata con soffici poltrone. Il pavimento è ricoperto da uno tappeto rosso vermiglio e oro, mentre le pareti sono tappezzate di drappi e arazzi dei colori della Casa.

Tassorosso

Tassorosso, o Tassofrasso nella nuova traduzione, è stata fondata dalla strega medievale Tosca Tassorosso. Tassorosso è la più inclusiva tra le quattro case: apprezza il duro lavoro, la dedizione, la pazienza, la lealtà e la correttezza piuttosto che una particolare attitudine nei suoi membri. L'animale dell'emblema è un tasso e il giallo e il nero sono i colori dominanti. La tana del Tassorosso si trova nel seminterrato del Castello, a fianco delle cucine della scuola. L'ingresso della sala comune è situato nello stesso corridoio tramite cui si accede alle cucine di Hogwarts. Il sistema di sicurezza per respingere i non-Tassorosso fa in modo che, se si bussa sulla botte sbagliata, o se si batte un numero sbagliato di volte, il coperchio di uno degli altri barili salti via, inondando l'intruso di aceto. La sala comune è una grande stanza rotonda, arredata con piante di ogni tipo, con vasi che scendono anche dal soffitto.

Corvonero

La casa Corvonero si deve alla strega Corinna Corvonero e i suoi membri si distinguono per intelligenza e saggezza. L'animale simbolo della casa è un'aquila, e i suoi colori sono il blu e il bronzo. La Torre di Corvonero si trova nel lato ovest del castello ed è la seconda più alta dopo la Torre di Astronomia. La porta della sala comune si trova in cima a un'alta scala a chiocciola. Non ha la maniglia, ma un batacchio incantato in bronzo, a forma di aquila. Quando si bussa alla porta, il batacchio pone una domanda alla quale solo i Corvonero sanno rispondere. La stanza è vasta e ariosa, illuminata da enormi finestre ad arco acuto.Il colore dominante è il blu e al piano superiore troviamo la scultura di marmo levigato che rappresenta Corinna Corvonero. Viene descritta come molto fredda e più esposta alle intemperie rispetto alle altre Sale Comuni, con il camino centrale che ha il compito di riscaldarla.

Serpeverde

E infine, Serpeverde. Fondata da Salazar Serpeverde, è la casa dei maghi più intraprendenti e ambiziosi. È prediletta dagli studenti purosangue e, anche se nel tempo è stata aperta anche ai Mezzosangue, ad oggi non sappiamo se sia mai esistito un Serpeverde nato Babbano. L'animale simbolo è il serpente, mentre i colori della casa sono verde e argento. Il Sotterraneo di Serpeverde è la terza camera più grande del castello, ed è celata sotto il lago nero. La porta per la sala comune consiste in una porzione di muro di pietra, che rivelerà l'ingresso solo agli studenti Serpeverde a conoscenza della parola d'ordine. La stanza è arredata con divani e poltrone, ritratti e vari scheletri di animali. La luce dentro la sala è verdastra perché riflette le profondità del lago.

E voi a quale Casa di Hogwarts vi unirete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Giusto ieri Warner Bros ha pubblicato un nuovo video che svela una delle sorprese del gioco.