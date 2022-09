Ninja dice che gli serve una pausa, lo streamer "non sa quando tornerà o dove"

Ninja, nome d'arte di Tyler Blevins, ha annunciato di volersi prendere una pausa dallo streaming. Il creativo ha affermato di non saper quando tornerà e nemmeno dove. Il modo in cui ha presentato la questione spinge a credere che potrebbero esserci grosse novità in arrivo.

Ninja è lo streamer con più follower su Twitch: parliamo di oltre 18 milioni di persone. Due anni fa ha chiuso una (rapida) collaborazione con Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft che è stata chiusa. Libero dagli accordi con Mixer, è tornato su Twitch.

Tramite Twitter in data 1 settembre 2022, ha affermato che "grandi cose sono in arrivo" e ha dato il via a uno streaming di due ore e mezza. Al termine, Ninja ha affermato: "Ho solo bisogno di una pausa... non so quando tornerò o dove".

È possibile che "le grandi cose" in arrivo fosse proprio la sua volontà di prendersi una pausa, ma non è impossibile che Ninja abbia terminato il proprio accordo di esclusività con Twitch e che sia pronto per spostarsi su altre piattaforme o di proporre contenuti in un nuovo formato.

Per ora non sappiamo cosa accadrà, ma considerando che parliamo di una delle figure più importanti nel mondo dello streaming videoludico, è possibile che le sue prossime mosse abbiano un certo impatto sul mercato.

