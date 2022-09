Amouranth ha svelato il segreto del suo successo come streamer Twitch

La star di Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha finalmente spiegato il segreto del suo successo come streamer, ossia com'è riuscita a diventare la prima streamer donna del mondo.

Una recente foto di Amouranth

La ventottenne Amouranth è la streamer più guardata al mondo. Incassa una fortuna ogni mese con OnlyFans e ha investito milioni di dollari in diverse imprese, come alcune pompe di benzina.

Ma qual è il suo segreto? Lavorare moltissimo e con efficacia, stando a quanto ha scritto in alcuni post su Twitter: "Qualcuno una volta mi ha chiesto il mio ingrediente segreto e io gli ho risposto: 'Se non hai un grande talento e non sei particolarmente brillante, lavora di più." Al che il suo interlocutore le ha detto che sono in molti a lavorare duramente.

Secondo Amouranth però, ci sono diversi livelli e modi di lavorare. Per spiegarsi, ha parafrasato una popolare detto legato al poker ("Se stai giocando a poker da trenta minuti e non sai chi sia il gonzo, tu sei il gonzo." Ndr): "Se svolgi un'attiva da un po' di tempo e non riesci a indicare quelli più talentuosi, più intelligenti o che lavorano più duramente e più a lungo... allora non sei tu."

Amouranth ha poi aggiunto di non sentirsi più intelligente o talentuosa, ma di sfruttare il suo tempo lavorativo più efficacemente. Ha poi notato che assumere collaboratori può migliorare quell'efficienza.