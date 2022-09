Sonic Frontiers: video fa la panoramica del gioco

SEGA ha pubblicato un video di tre minuti di Sonic Frontiers per fare una panoramica sul gioco, mostrandone brevemente tutti gli aspetti fondamentali. Si tratta anche di un'ottima occasione per tornare a vederne il gameplay.

Il filmato inizia mostrando alcuni dei luoghi che ci troveremo a esplorare nei panni del porcospino blu, tra aree verdeggianti, altre desertiche e vere e proprie città. Quindi passa a illustrare le meccaniche di gioco fondamentali, con puzzle da risolvere, portali da usare per viaggiare velocemente per la mappa e nemici da combattere utilizzando i poteri di Sonic.

Insomma, se avete ancora dei dubbi, potete guardare questo filmato per scoprire cosa vi convince e cosa no, oppure leggere il nostro provato. Sicuramente si tratta di un approccio originale a mondo della mascotte di SEGA e varrà la pena di scoprirlo, in qualche modo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.

Nella nuova avventura di Sonic the Hedgehog ci attende un mix inedito. Un'esperienza mai vista prima, che accelera verso nuove vette, unendo il brivido dell'alta velocità a un mondo liberamente esplorabile. Affronta potenti nemici mentre sfrecci nelle Starfall Islands, tra fitte foreste, cascate spumeggianti, torridi deserti e molto altro! A fine 2022, un viaggio verso nuove frontiere.