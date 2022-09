Pokémon, il cosplay di Misty di princessberpl è decisamente sfacciato

Misty ritorna sulle nostre pagine con un cosplay che farà sicuramente felici tutti gli appassionati della serie Pokémon, e non solo. Si tratta di una un'opera somma di princessberpl, che ha creato una versione sfacciata e molto allegra del personaggio, che vediamo sorseggiare qualcosa da una tazza.

Impossibile non restare estasiati di fronte a una tale forza espressiva, che rompe in un colpo solo la quarta, la quinta e pure la sesta parete. Guardando questa Misty viene da chiedersi cosa ci sia di più bello della bellezza stessa e viene voglia di scrivere odi al sole per aver permesso lo sbocciare di tanta vita sul nostro miserabile e insignificante pianeta.

Oltre al top giallo e alle bretelle rosse, in questo cosplay traspare il destino dell'umanità tutta, grazie anche ai quadri che si possono vedere sullo sfondo. Azzeccate anche la parrucca e le scarpe, che donano al cosplay quel tocco in più capace di farci illuminare d'immenso e stare pure un po' come d'autunno, sugli alberi, le foglie.

Tranquilli, non c'è bisogno di diventare ermetici per apprezzare.