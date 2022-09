Xbox Game Pass: 11 giochi lasceranno il catalogo il 15 settembre 2022, ecco i titoli

Come ogni mese, anche a metà settembre un gruppetto di titoli lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass ma in questo caso si tratta di un pacchetto di una certa consistenza, visto che si parla di 11 giochi tra cui alcuni titoli di notevole interesse.

Vediamo dunque i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 15 settembre 2022:

A Plague Tale: Innocence (console, PC)

Aragami 2 (console, PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (console, PC)

Craftopia (console, PC)

Final Fantasy XIII (console, PC)

Flynn: Son of Crimson (console, PC)

I Am Fish (console, PC)

Lost Words: Beyond The Page (console, PC)

Mighty Goose (console, PC)

SkateBird (console, PC)

The Artful Escape (console, PC)

In questo caso, la lista dei giochi partenti contiene qualche gioco di sicuro interesse per molti, dunque il consiglio come al solito è concentrarsi su questi se si ha intenzione di concluderli prima che escano dal catalogo del servizio, oppure acquistarli definitivamente approfittando anche dello sconto applicato sui titoli del Game Pass.

Tra quelli di maggior interesse troviamo A Plague Tale: Innocence, che a quanto pare lascia il posto al seguito in arrivo a ottobre, ovvero A Plague Tale: Requiem, Final Fantasy XIII, Aragami 2 e The Artful Escape.