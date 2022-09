Pokémon Scarlatto e Violetto ha rimosso il movimento delle animazioni d'attacco visto in Arceus

Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno fra pochi mesi e proporranno tante novità. Pare però che non includeranno alcuni elementi già presenti nel precedente capitolo, Leggende Pokémon Arceus. Precisamente, parliamo delle animazioni di movimento durante gli attacchi a contatto.

Per capire cosa intendiamo, basta vedere il tweet che trovate poco sotto. La prima parte mostra Pokémon Scarlatto e Violetto, con Grafaiai (da poco annunciato ufficialmente) che attacca un Jumpluff. Nella seconda parte vediamo invece una sequenza di Leggende Pokémon Arceus, nella quale viene usato lo stesso attacco.

La differenza è che nella seconda versione la creatura attaccante si muove verso il nemico ed esegue l'attacco, con l'animazione del pokémon colpito eseguita in contemporanea. In Pokémon Scarlatto e Violetto vi è invece un delay e nessun movimento.

Secondo Centro LEAKS, si tratta di un passo indietro. Con un solo breve video confronto di questo tipo non si può realmente giudicare Pokémon Scarlatto e Violetto, anche perché quanto mostrato potrebbe non essere definitivo. Nondimeno, pare che vi sia una differenza tra i due ed è interessante domandarsi perché il movimento d'attacco sia stato rimosso.

È possibile che sia una scelta stilistica e che il movimento fosse presente in Leggende Pokémon Arceus in quanto gioco d'azione. Pokémon Scarlatto e Violetto tornerà alla struttura più classica e "statica", quindi il movimento d'attacco potrebbe essere stato eliminato per coerenza con la filosofia di gioco. È anche possibile che il movimento sia stato rimosso per rendere meno caotico il combattimento e più chiara la sequenza di azioni. Si tratta però solo di speculazioni.

Tutto ciò che possiamo dire ora è quale versione ci piace di più a livello soggettivo: qual è il vostro responso?