Marvel's Spider-Man 2 è ancora previsto per il 2023: Insomniac rassicura sui progressi

Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 2023, ma a pochi mesi dall'inizio del nuovo anno non abbiamo ancora alcuna nuova notizia sul gioco, sin dal primissimo annuncio. I giocatori dovrebbero essere preoccupati? Assolutamente no, dice Insomniac Games.

L'affermazione di Insomniac Games è scaturita in risposta a un utente su Twitter. Tutto è nato da un tweet della compagnia dedicato a Marvel's Spider-Man Miles Morales, al quale è seguito un commento di un giocatore che ha chiesto novità riguardo a un nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2.

A seguire, un secondo utente ha affermato: "Sto iniziando a preoccuparmi onestamente. Stavo infastidendo Insomniac a riguardo ma mi sono fermato quando mi hanno detto che non è ancora pronto. Spero veramente che non venga rimandato".

Come potete vedere qui sopra, la risposta di Insomniac Games recita: "Non preoccuparti. Stiamo facendo buoni progressi e il gioco è ancora previsto per il 2023. Mostrare i giochi richiede tempo, impegno, risorse e coordinazione."

Chiaramente, Marvel's Spider-Man 2 è uno dei giochi più importanti per PS5 in arrivo, visto il successo dei precedenti giochi, e Insomniac Games non vuole solo avere la certezza di presentare il gioco nella sua migliore forma, ma deve anche trovare il momento adatto, in collaborazione con Sony Interactive Entertainment che potrebbe voler attendere un evento specifico per presentare tanti giochi insieme.

Insomniac Games è uno dei team che negli anni a prodotto tanti giochi di qualità, senza ritardi e apparentemente senza crunch (ovvero la necessità di lavorare molto di più del normale su lunghi periodi di tempo). Non sappiamo realmente se Marvel's Spider-Man 2 è in buone condizioni o se la risposta del team sia solo di facciata, ovviamente, ma se vi è un team al quale dare fiducia dovrebbe essere proprio Insomniac Games.

Tra le ultime novità ufficiali, vi è il fatto che Insomniac Games ha promosso tre sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.