The Last Of Us, la serie TV: video ci fa ascoltare una delle frasi più iconiche di Ellie

HBO Max ha pubblicato un video nel quale sono montati una serie di trailer dedicati a vari show che approderanno sulla piattaforma di streaming americana: tra questi è inclusa anche la serie TV di The Last of Us. Potete vedere il filmato qui sopra: vi basta raggiungere il minuto 0:40.

Si tratta di un frammento molto breve, nel quale possiamo udire Bella Ramsey recitare una delle frasi più iconiche di Ellie: "Tutti quelli a cui volevo bene, sono morti o mi hanno lasciata". Il video mostra alcuni frammenti della serie, con anche uno sguardo a uno degli umani mutati dal fungo.

Si tratta di un brevissimo scorcio sulla serie, che non rivela nulla di nuovo, ma che ci ricorda che l'attesa è sempre più breve. La serie TV di The Last of Us è in arrivo il prossimo anno: per il momento, però, non abbiamo una data di uscita precisa.

Ricordiamo che la serie vedrà Pedro Pascal nei panni di Joel, a fianco di Bella Ramsey nei panni di Ellie. Ci saranno poi altri volti noti nella serie TV di The Last of Us come Gabriel Luna, Nick Offerman, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Nico Parker, Lamar Johnson Graham Greene e non solo.

Neil Druckmann - uno dei co-creatori del gioco originale - è invece uno dei Creative Lead della serie di The Last of Us, insieme a Craig Mazin, meglio noto per aver prodotto l'apprezzata serie HBO Chernobyl.

Sappiamo infine che Bella Ramsey è stata esortata a non giocare al videogioco.