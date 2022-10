Dead Space Remake: video mostra l'intero Capitolo 3 senza tagli, con combattimenti ed esplorazione

Recentemente sono spuntati in rete una serie di video gameplay estesi dedicati a Dead Space Remake, ma molti sono stati rimossi. Ora, però, YBR Gaming ha condiviso su YouTube un video gameplay che ci permette di vedere l'intero Capitolo 3 del gioco horror, con combattimenti ed esplorazione. Potete vederlo qui sopra.

Il video, chiaramente, mostra una versione non finale di Dead Space Remake, quindi non bisogna considerare quanto visto come rappresentativo del gioco finale. Mancano ancora varie migliorie e ottimizzazioni: si possono notare ad esempio alcuni bug dell'audio e un'animazione di morte mancante. Anche le prestazioni non sono granitiche.

Al tempo stesso, gli effetti di luce e particellari sono già ora incredibili. Per quanto riguarda il gameplay, il Capitolo 3 di Dead Space Remake vede Isaac che tenta di ridare energia alla Ishimura - la nave spaziale sulla quale si svolge il gioco - nel mentre cerca di riattivare il sistema di gravità artificiale.

Una sezione buia e nebbiosa della Ishimura di Dead Space Remake

Il video ci permette anche di vedere in azione il nuovo sistema di smembramento dei necromorfi di Dead Space Remake e alcune sezioni a gravità zero. Ricordiamo che Dead Space Remake proporrà non solo una grafica ammodernata, ma anche alcune migliorie ai contenuti e al gameplay, con sezioni espanse. Inoltre, Isaac non sarà più silenzioso, ma sarà doppiato dallo stesso doppiatore che gli ha dato la voce nel secondo e terzo capitolo.

La data di uscita è fissata per il 27 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Vi lasciamo infine alla nostra anteprima.