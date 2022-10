Twitch, Amouranth è tornata dopo gli abusi e dice di essere libera

Amouranth è tornata su Twitch dopo aver denunciato gli abusi subiti dal marito, di cui tutti ignoravano l'esistenza. La streamer ha detto essere finalmente libera, dopo aver rassicurato gli amici sul fatto che sia al sicuro e di aver assunto un legale.

Giorni fa Amouranth ha svelato di essere sposata e di aver subito abusi dal marito, che aveva cominciato a minacciarla in vari modi, arrivando addirittura a dire che le avrebbe ucciso i cani, insultandola pesantemente e bruciando parte del suo denaro in criptovalute per semplice ripicca.

Al termine dell'ultimo streaming, la streamer è rimasta sotto silenzio, al punto da creare preoccupazioni fra le persone che la conoscono: Alinity non è riuscita a verificare lo stato di salute di Amouranth con la polizia, ma ora sembra che le cose fortunatamente siano migliorate.

"Credo che quando si è sentito in quella chiamata abbia capito davvero quanto sia str*nzo", ha detto Amouranth parlando del marito. "È come se non l'avesse mai compreso. (...) Dunque da oggi ho di nuovo accesso a tutti i miei conti e al mio denaro. Lui non è qui, sta cercando qualcuno che lo aiuti e io sto cercando un supporto legale ed emotivo."

La ragazza ha detto che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un sacco di visitatori estemporanei e chiamate della polizia, ma ora le cose vanno bene. "Sono ottimista sul futuro, sono felice di essere libera e che i miei cani stiano bene", ha detto, aggiungendo di non sapere ancora a che tipo di contenuti si dedicherà nell'immediato.