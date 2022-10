Offerte Amazon: cuffie Bose Quietcomfort 45 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie Bose Quietcomfort 45, sia in colore bianco che in colore nero. Lo sconto segnalato è di 90€ euro circa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure nei box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di cuffie Bose è 349.95€. Il prezzo effettivo, però, non andava oltre i 280€ negli ultimi mesi. Al tempo stesso, le offerte sono state rarissime, quindi è una buona occasione per acquistare questo headset audio. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Bose Quietcomfort 45 mirano a proporre l'equilibrio perfetto di silenzio, comfort e suono, con riduzione del rumore esterno: la modalità Quiet è pensta per la riduzione completa del rumore emntre la modalità Aware è pensata per ascoltare il mondo esterno con le tue cuffie around-ear e goderti la musica rimanendo consapevole dell'ambiente circostante. La batteria garantisce fino a 24 ore di utilizzo con una sola carica: una ricarica di 15 minuti garantisce ore di ascolto.

Bose Quietcomfort 45

