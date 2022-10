Mario + Rabbids: Sparks of Hope, un video di gameplay con i primi 17 minuti di gioco

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi diciassette minuti della campagna di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, l'atteso sequel dello strategico prodotto da Ubisoft che sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 ottobre.

Accolto dalla stampa internazionale con voti molto positivi, Mario + Rabbids: Sparks of Hope ci rimette al comando di Mario e dei suoi amici, incluso un gruppo di Rabbids, nell'ambito di un'esperienza che introduce diverse novità rispetto al capitolo d'esordio.

Nella nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope abbiamo parlato di come elementi come il sistema di movimento rinnovato e gli Spark aggiungano spessore al pacchetto, aumentando la varietà delle meccaniche.

"In Mario + Rabbids: Sparks of Hope fai squadra con Mario, Luigi, la principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio galattico per sconfiggere un'entità malevola e salvare i tuoi compagni Spark", si legge nella sinossi del gioco.

"Esplora i pianeti di tutta la galassia e scopri segreti misteriosi e missioni avvincenti!"