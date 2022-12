Joker: Folie à Deux, spunta la prima foto del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

È spuntata sui social la prima foto di Joker: Folie à Deux, il film che vedrà Joaquin Phoenix e Lady Gaga interpretare rispettivamente Arthur "Joker" Fleck e Harleen "Harley Quinn" Quinzel, in quello che è stato presentato ufficialmente come un musical.

Come potete vedere, l'immagine mostra il personaggio di Phoenix a torso nudo, mentre un inserviente gli rade la barba. Possiamo dedurre che dopo gli eventi del primo film (qui la recensione di Joker) Arthur Fleck sia dunque stato rinchiuso nell'Arkham Asylum.

Seguendo più o meno le storie raccontate nei fumetti, è dunque probabile che proprio in quel luogo così freddo e inospitale il Joker incontrerà quella che è destinata a diventare la donna della sua vita, la dottoressa Quinzel.

Quest'ultima in qualche modo si invaghirà di lui, al punto da rinnegare la propria vita e diventare Harley Quinn, ma stando al taglio conferito alla prima pellicola della saga supponiamo che il personaggio di Lady Gaga non finirà per indossare un costume da Arlecchino.

Detto questo, c'è ancora tempo per formulare tutte le teorie del caso, visto che l'uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per il 4 ottobre 2024.