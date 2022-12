One Piece Odyssey, trailer annuncia la data della demo su console

One Piece Odyssey è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco, che annuncia la data di uscita della demo su PlayStation e Xbox: sarà disponibile a partire dal 10 gennaio e consentirà di trasferire i progressi nella versione completa.

A pochi giorni dal video con 13 minuti di gameplay di One Piece Odyssey, l'interessante tie-in torna dunque a mostrarsi con una serie di sequenze che fanno riferimento alla meccanica dei ricordi, tramite cui i personaggi potranno affrontare numerose situazioni e avversari del passato.

Come ricorderete, di recente abbiamo provato per tre ore One Piece Odyssey, e le sensazioni che il gioco ci ha trasmesso sono state decisamente positive, pur al netto di una struttura che si rifà allo stile più tradizionale del genere jRPG.

Pare infatti che il titolo prodotto da Bandai Namco riesce a sfruttare molto bene la ricca lore dell'opera di Eiichiro Oda, proponendo fra le altre cose una gestione tattica delle battaglie dotata di uno spessore insospettabile, che coinvolge e diverte fin dalle prime battute.

One Piece Odyssey sarà disponibile a partire dal 12 gennaio nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.