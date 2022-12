One Piece Odyssey, nuovo video di gameplay con 13 minuti di gioco

Game Informer ha pubblicato un nuovo video con tredici minuti di gameplay tratti da One Piece Odyssey, il nuovo tie-in basato sull'opera di Eiichiro Oda, in arrivo su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S il prossimo 12 gennaio.

Abbiamo provato One Piece Odyssey e il gioco "ci ha sorpreso positivamente. Certo, non sarà il JRPG più innovativo o eccezionale che abbiamo mai visto, ma è un prodotto chiaramente curato, con meccaniche interessanti, e più strategia nelle battaglie di quanto pensassimo", ha scritto il nostro Aligi Comandini.

"Gli espedienti narrativi utilizzati, inoltre, assicurano ai fan di poter rivivere alcuni dei momenti più iconici del manga, e potrebbero innalzare notevolmente la qualità del titolo per chi adora la straordinaria opera di Oda."

Sensazioni in qualche modo confermate anche nelle sequenze pubblicate da Game Informer, che forniscono un'interessante panoramica sulle meccaniche che troveremo nella nuova produzione targata Bandai Namco, come detto in arrivo esattamente fra un mese.