ASUS: Zenfone 9 (8/256G) in promozione con un ASUS Chromebook C403 in regalo

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione , "ASUS ha alzato la barra con Zenfone 9, migliorando sostanzialmente quanto già di buono fatto col predecessore. Il risultato è che ci troviamo di fronte al miglior smartphone Android compatto attualmente sul mercato: non certamente un settore con grande competizione, questo va detto, ma anche in presenza di concorrenti andrebbe premiata l'eccezionale scheda tecnica accompagnata da un design molto piacevole, un'autonomia eccellente e un impianto fotografico di pregevole livello. Sia chiaro, Zenfone 9 non è perfetto, ma è un telefono realizzato con cura e attenzione, e questo si traduce in un'esperienza d'uso incredibilmente piacevole che mette l'utente al centro, costruendogli attorno uno strumento versatile, concreto e intelligente nel senso più letterale del termine."

Zenfone 9 è uno smartphone che propone un formato compatto , elegante e veloce. Può essere infatti utilizzato senza alcun tipo di problema con una sola mano, ma non per questo rinuncia alla potenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform e alla batteria a lunga durata da 4300 mAh.

ASUS Chromebook C403

Come detto, con ogni acquisto di uno Zenfone 9 da 8/256 GB riceverete anche in omaggio un utilissimo ASUS Chromebook C403, senza alcun tipo di spesa aggiuntiva. Si tratta di un ottimo portatile per la DAD e per i lavori d'ufficio in remoto più semplici.

Come ci spiega ASUS, "ASUS Chromebook C403 combina la produttività del grande schermo con la robustezza della classe. Il suo grande display da 14 pollici e la tastiera ergonomica permettono di fare le cose in totale comfort, e la sua costruzione robusta lo rende un portatile su cui si può fare affidamento, sia che lo si utilizzi per la scuola, sia che si condivida lo schermo con gli insegnanti o la famiglia. È dotato di caratteristiche robuste come il paracolpi in gomma a tutto tondo, la tastiera resistente alle fuoriuscite di liquidi e la cerniera rinforzata. Grazie al suo design modulare di facile manutenzione e alla batteria di lunga durata, ASUS Chromebook C403 è la scelta più intelligente per la didattica!"

Vediamo le specifiche tecniche di questo Chromebook: