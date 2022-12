ASUS: ROG Phone 6 16GB/512GB in promozione con un Chromebook CX1400 in regalo

Con l'arrivo del Natale, ASUS propone un ROG Phone 6 16GB/512GB in promozione con un Chromebook CX1400 in regalo. Vediamo i dettagli di questa offerta.

Dal 19 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2022, sono disponibili sul sito ufficiale di ASUS due interessanti offerte per gli appassionati di smartphone di qualità. Con l'arrivo del Natale le promozioni non diminuiscono e ci permettono di acquistare un ROG Phone 6 (16GB/512GB) black e white al prezzo di 1.199,00 € con un ASUS Chromebook CX1400 in omaggio. Vi ricordiamo poi anche che è ancora in offerta a 919€ il modello ROG Phone 6 D (12GB/256GB): anche in questo caso la promozione durerà fino al 31 dicembre 2022.

ROG Phone 6 (16GB/512GB) ROG Phone 6 Come ci spiega ASUS, "il ROG Phone 6 è l'ultima incarnazione dello smartphone gaming migliore al mondo. Sfrutta la devastante potenza in gioco del più recente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, il nuovo sistema di dissipazione GameCool 6 leader di settore ti consente di abbattere ogni barriera e superare ogni limite, mentre un display da 165 Hz ti dona un'esperienza visiva rivoluzionaria. Ottieni il controllo totale grazie al sistema AirTrigger 6 e l'app Armory Crate, e per le maratone di gioco ci pensa la gigantesca batteria da 6000 mAh. Osa scegliere il potente ROG Phone 6 e sarai ricompensato con un'esperienza che si addice ad una vera leggenda." Vi ricordiamo poi che potete leggere la nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che "ASUS centra in pieno l'obiettivo di imporsi come il più potente gaming phone attualmente in circolazione: numeri alla mano, il nuovo modello dell'azienda di Taipei è indubbiamente la scelta migliore per quella nicchia di pubblico che non bada a spese e vuole avere il top del top per dare il massimo in ambito competitivo." Ecco la scheda tecnica del ROG Phone 6 (16/512 GB): Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G

16GB LPDDR5 di RAM

Android 12 con ROG UI

Display Samsung AMOLED 6,78" da 165 Hz / 1 ms

Batteria ad alta capacità da 6000 mAh con HyperCharge da 65 W (fino al 60% di carica in 19 minuti)

Touch Response Rate di 720 Hz con tempo di risposta di 1 ms

Sistema di raffreddamento GameCool6

Sistema AirTrigger 6

Esperienza di gioco coinvolgente con vibrazione X-Haptic

Tecnologia audio GameFX con certificazione DIRAC

Resistenza agli schizzi IPX4

Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP. Fotocamera macro ultra grandangolare da 13 MP. Fotocamera frontale Sony IMX663 da 12 MP