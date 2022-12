Microsoft si prepara alla battaglia con FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard: la casa di Redmond è determinata a dimostrare in un'aula di tribunale che l'operazione da quasi 70 miliardi di dollari non avrà ripercussioni negative sugli equilibri competitivi del mercato.

Solo un paio di giorni fa un esperto di antitrust ha definito "folle" la strategia della FTC in quanto basata su prove scarse e inconsistenti. A quanto pare anche Microsoft ne è convinta e si prepara a combattere per far valere le proprie ragioni, basate per lo più sul dato di fatto che Sony sia l'azienda leader del settore.

I legali dell'azienda punteranno insomma su queste argomentazioni, di cui abbiamo già avuto un assaggio nelle ultime settimane, nell'ambito dei documenti inviati alle varie commissioni antitrust, sottolineando anche che l'acquisizione sia verticale, ovverosia implichi l'acquisto di una compagnia che fornisce contenuti a Microsoft e non di un competitor diretto.

Nel corso dell'incontro annuale con gli investitori che si è tenuto martedì, il presidente Brad Smith ha dichiarato che "l'accordo sarà positivo per i videogiocatori, i consumatori, gli sviluppatori e la competizione in generale", confermando di avere grande fiducia nelle proprie ragioni in vista della causa legale che si prospetta all'orizzonte.

Allo stato attuale, dovrebbe esserci un'udienza presso la corte amministrativa della FTC ad agosto, a meno che le due parti non trovino un accordo prima di allora. Dopodiché potranno volerci mesi prima che gli esperti legali si pronuncino sulla questione, con un verdetto a cui tuttavia si potrà eventualmente ricorrere in appello.