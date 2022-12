Microsoft e Activision, la strategia della FTC è folle per un esperto di antitrust

La strategia della FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che la commissione sta cercando di bloccare portando la casa di Redmond in tribunale, è stata definita folle da un esperto di antitrust.

Non un tizio qualsiasi, bensì Douglas Melamed, professore presso la Stanford Law School e specializzato in diritto antitrust, che peraltro ha sconfitto proprio Microsoft diversi anni fa su questo terreno. Ai microfoni di Straight Arrow News, Melamed si è detto estremamente scettico nei confronti delle azioni intraprese dalla Federal Trade Commission, che come sappiamo ha deciso di portare Microsoft in tribunale, in quanto basate su prove scarse.

"Credo francamente sia una cosa folle", ha detto l'esperto. "A mio avviso, se perdi delle cause, ciò che il Congresso penserà è che hai portato in aula cause inconsistenti oppure che non sai come affrontarle."

Come detto, Melamed parla per esperienza diretta, visto che negli anni '90 ha condotto una causa antitrust nei confronti di Microsoft che si è rivelata vincente e ha costretto l'azienda a raggiungere un accordo per poter operare in determinati ambiti.

A sostegno di questa posizione si è peraltro espresso anche l'ente europeo, dissentendo sulle motivazioni addotte dalla FTC in merito al blocco dell'acquisizione.