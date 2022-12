Sonic Frontiers: è in arrivo una demo gratuita, ma solo per una console

Con un post su Twitter, il director Morio Kishimoto ha annunciato che da oggi è disponibile una demo gratuita di Sonic Frontiers, ma solo per Nintendo Switch. Questa versione di prova è già scaricabile nell'eShop giapponese e nelle prossime ore/giorni verrà distribuita anche negli altri paese, inclusa l'Italia.

In risposta di un utente che chiede se vedremo la demo Sonic Frontiers anche su altre piattaforme, Kishimoto ha risposto che difficilmente verranno realizzate delle altre versioni dato che il team sta lavorando anche agli aggiornamenti post-lancio (o perlomeno, questo è quanto si apprende dalla traduzione del tweet). Insomma, non si tratta di una demo esclusiva, semplicemente il Sonic Team al momento non può realizzare demo ad hoc anche per le altre piattaforme.

Peccato. Considerando che il gioco è disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4, One e PC, probabilmente delle demo potrebbero potuto invogliare più giocatori a dare una chance all'avventura del porcospino blu.

Al momento non è chiaro quando la demo di Sonic Frontiers per Nintendo Switch sarà disponibile anche nell'eShop europeo, dato che Sega non ha offerto tempistiche precise. Probabilmente parliamo al massimo di alcuni giorni di attesa.

Sonic Frontiers ha da poco raggiunto quota 2,5 milioni di copie vendute, stando ai dati diffusi da Sega.