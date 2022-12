Need for Speed Unbound, cinque veterani hanno lasciato Criterion dopo il lancio

Cinque veterani di Criterion hanno deciso di lasciare il team dopo il lancio di Need for Speed Unbound. Il gioco però non c'entra: a quanto pare vogliono allontanarsi da Electronic Arts per provare nuove esperienze altrove.

Lo studio ha detto che gli piacerebbe realizzare un nuovo Burnout dopo Need for Speed Unbound, sebbene non ci siano piani in merito, ma a quanto pare gli eventuali nuovi progetti dovranno fare a meno di cinque dipendenti di lunga data.

Si tratta, nello specifico, del vicepresidente e general manager Matt Webster, che lascia il team dopo ben ventitré anni, e del capo della divisione studio development, Alan McDairmant, che ha militato in Criterion per diciassette anni.

Tra i fuoriusciti ci sono poi il senior technical director Andrei Shires, in azienda da sedici anni, e l'executive producer Pete Lake, che è entrato a far parte di Criterion nell'ormai lontano 1996. In ultimo l'head of content Steve Uphill, che ha passato gli ultimi dieci anni in quegli uffici.

Come detto, la motivazione dell'addio è identica per tutti: "esplorare nuove opportunità al di fuori di Electronic Arts". A colmare il vuoto lasciato sono arrivati Charity Joy, che passa da EA Sports UFC a Need for Speed come executive producer, e Geoff Smith, che passa da DiRT e GRID presso Codemasters a svolgere il ruolo di senior director of product development di NFS.

