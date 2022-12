Epic Games Store: il misterioso gioco gratis del 17 dicembre 2022 forse svelato in anticipo

Epic Games Store anche quest'anno durante il periodo natalizio regalerà un gioco gratis al dì. Quello di oggi, il 17 dicembre 2022, forse è stato già svelato in anticipo grazie a un indizio presente proprio all'interno dello store. Potrebbe trattarsi di Costume Quest, Costume Quest 2 o, perché no, entrambi.

Come viene fatto notare su Reddit, la carta regalo del gioco misterioso di oggi include il simbolo di un pipistrello, identico come forma e dimensioni a quello all'interno della "Q" del logo di Costume Quest, che quindi probabilmente è il gioco gratuito di oggi. Sia chiaro, non possiamo ancora escludere al 100% che si tratti di un altro gioco, come ad esempio un Batman: Arkham, ma le probabilità sembrano scarse visto questo indizio. In ogni caso scopriremo la verità alle 17:00 di oggi.

Costume Quest è un action game RPG a tema Halloween (forse un po' fuori stagione) con visuale in terza persona realizzato da Double Fine. Ha come protagonisti i due piccoli amici Reynold e Wren. Uno dei due viene rapito durante la notte di Halloween e l'altro si imbarca in una missione per trovarlo e riportarlo a casa prima del coprifuoco. Per farcela in tempo il giocatore dovrà affrontare mostri e difficoltà di ogni tipo ma potrà contare sull'aiuto di 4 NPC.

Il titolo include esplorazione, statistiche e livelli per il personaggio e si basa su un battle mode che vede il piccolo protagonista trasformarsi nel personaggio legato al costume che indossa. Dalle quest, che partono con il classico "dolcetto o scherzetto", il giocatore passa a veri e propri comabattimenti, a turni, con mosse speciali di ogni tipo. Ecco la nostra recensione di Costume Quest. Il sequel, Costume Quest 2 fondamentalmente potenzia ogni aspetto del predecessore.

