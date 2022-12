Blue Protocol: requisiti di sistema svelati, si passa da GTX 660 a RTX 2070 Super

Bandai Namco ha aggiornato la pagina Steam di Blue Protocol che ora include i requisiti di sistema minimi e consigliati di questo ambizioso MMO in stile anime in arrivo il prossimo anno. Eccoli di seguito:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10(64-bit)

Processore: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300

Memoria: 8GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA Geforce GTX660(2GB) o AMD Radeon R7 370(2GB)

DirectX: Versione 11

Spazio di archiviazione: 40GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 / 11(64-bit)

Processore: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5800X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA Geforce RTX 2070 Super(8GB) o AMD Radeon RX5700XT(8GB)

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 40GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere c'è molta differenza tra i requisiti minimi e quelli raccomandati di Blue Protocol. Si passa ad esempio da una GPU GTX 660 del 2012 per i minimi a una RTX 2070 Super del 2019 per i consigliati e anche a livello di processori vediamo un balzo simile. Purtroppo Bandai Namco non ha indicato a quale target di risoluzione, framerate e settaggi corrispondono i due elenchi qui sopra, il che non permette di avere un quadro chiaro della situazione.

C'è da dire in ogni caso che il lancio di Blue Protocol avverrà nel corso di un momento non precisato del 2023, anche su PS5 e Xbox Series X|S, e da qui all'apertura dei server i requisiti hardware per PC potrebbero cambiare.