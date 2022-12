GameStop, Calendario dell'Avvento: Elden Ring e Cyberpunk 2077 tra le offerte del 19 dicembre 2022

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop proseguono e oggi, lunedì 19 dicembre 2022, permettono di acquistare diversi titoli di spessore, tra cui Elden Ring, Cyberpunk 2077, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.

Potrete accedere a tutte le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le promozioni attive il 19 dicembre 2022:

Elden Ring (standard e Launch Edition) a 40,98 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One

Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One (upgrade next-gen gratuito) a 19,98 euro

Far Cry 6 (standard e Yara Edition) per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 14,98 euro

Assassin's Creed Valhalla per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 14,98 euro

Dragon Ball: The Breakers Special Edition per PS4, Xbox One e Switch a 19,98 euro

Tekken 7 per PS4 a 17,98 euro

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Cosmic Edition a 39,98 euro

Just Dance 2023 Edition per Switch, PS5 e Xbox Series X|S a 34,98 euro

NB: la pagina dedicata di GameStop alle promozioni odierne include anche dei prodotti che in realtà non sono in sconto, che non abbiamo riportato nella lista qui sopra.

Cyberpunk 2077

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati a una di quelle riportate qui sopra avete tempo fino alla mezzanotte di oggi per approfittarne.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento? Fatecelo sapere nei commenti.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.