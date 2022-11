Diablo Immortal e ROG Phone 6, l'edizione esclusiva è un inferno per il portafoglio!

ASUS e Blizzard Entertainment hanno annunciato una nuova edizione limitata del ROG Phone 6: la Diablo Immortal Edition. Il nuovo smartphone di ASUS aggiunge così un design unico a tema Diablo e una serie di accessori in pendant: la confezione Horadric Cube; l'involucro dello smartphone a forma di Worldstone; l'Aero Case Shield Blessing; la mappa di Sanctuary; il faretto Fahir's Light e il pin per la SIM Immortality Ejector Pin.

Questa versione del flagship ROG presenta dettagli che ricordano le lunghe missioni di Diablo, con il suo esercito di demoni e mostri da incubo. Il retro dello smartphone è dotato di una speciale finitura che intensifica la luminosità delle fiamme rosse con il variare dell'angolazione, e del logo Aura RGB personalizzabile. La personalizzazione continua nell'interfaccia utente customizzata, con wallpaper, stili delle icone, animazioni ed effetti sonori a tema.

Il contenuto della confezione di ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Un prodotto pensato per tutti i fan di Diablo, a partire dalla gigantesca confezione, che si ispira al famoso Horadric Cube, un prezioso oggetto del gioco in grado di trasformare qualsiasi cosa venga posta al suo interno. Il telefono stesso è custodito al sicuro in una scatola ispirata al modello della leggendaria Worldstone. E ancora, la Aero Case Shield Blessing e la mappa di Sanctuary sono caratterizzate da elementi nascosti con inchiostro invisibile che possono essere rivelati utilizzando la torcia Fahir's Light. La parte interna e nascosta della cover è stampata con uno speciale "easter egg" sotto forma di immagine ispirata al Signore del Terrore. Anche l'accessorio per la rimozione della SIM è personalizzato: con il suo design a tema Diablo e il supporto da tavolo abbinato, l'Immortality Ejector Pin è un'ulteriore aggiunta a questa collezione di accessori dal design unico.

Internamente, le specifiche sono le stesse del ROG Phone 6, quindi Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di ROM UFS3.1. Per tutti i dettagli e per un giudizio molto approfondito vi rimandiamo alla nostra recensione dell'ASUS ROG Phone 6 Pro.

L'enorme Horadric Cube di ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Anche il prezzo è "esclusivo": ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è disponibile su ASUS ESHOP a 1.399 € IVA inclusa. Che ne pensate? Abbastanza diabolico per i vostri gusti?