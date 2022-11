Assassin's Creed Valhalla: il supporto terminerà con il lancio del DLC L'ultimo capitolo

Il 6 dicembre 2022 uscirà L'ultimo capitolo, l'ultimo DLC di Assassin's Creed Valhalla che terminerà il supporto del gioco, durato per due interi anni. L'annuncio è arrivato da Ubisoft stessa sul suo blog ufficiale:

Il post inizia ricordando il lancio l'enorme successo del gioco, capace di raggiungere più di venti milioni di giocatori: "Assassin's Creed Valhalla è uscito nel novembre del 2020 e ha permesso ai giocatori di vivere un'avventura vichinga nell'Inghilterra del IX secolo nei panni di Eivor, insieme al clan del Corvo. Insieme a te, oltre 20 milioni di giocatori hanno vissuto questa esperienza con noi."

Quindi vengono ricordati alcuni dei contenuti di Assassin's Creed Valhalla: "Eivor ci ha permesso di viaggiare in lungo e in largo negli ultimi due anni. Nel primo anno del post-lancio, il nostro obiettivo è stato ampliare la trama di Valhalla e offrire nuovi contenuti di gioco alla community. Con L'ira dei druidi, hai esplorato una meravigliosa quanto spettrale Irlanda. Quindi le sfide di maestria hanno messo alla prova i tuoi talenti, le razzie fluviali ti hanno permesso di darti alle scorrerie e le tombe dei caduti ti hanno proposto misteri ed enigmi da risolvere. A Ravensthorpe, abbiamo celebrato insieme l'arrivo delle nuove stagioni con le feste di Yule, Ostara, Sigrblot e Oskoreia. In L'assedio di Parigi, hai viaggiato per la Francia sfidando re Carlo in persona e prendendo parte a una delle più celebri battaglie vichinghe. Hai approfondito le tue conoscenze sui vichinghi e sulla mitologia norrena con Discovery Tour: Viking Age e poi, a dicembre, hai incontrato Kassandra nelle Storie crossover di Assassin's Creed."

Poi si parla di L'alba del Ragnarok, corposa espansione uscita nel secondo anno del gioco: "Nel secondo anno è uscita la nostra aggiunta più ambiziosa e corposa al mondo di Valhalla. In L'alba del Ragnarok abbiamo esplorato il mondo di Svartalfheim, a cui si è aggiunto Niflheim con l'uscita di La saga dimenticata. Mentre viaggiavi in nuovi mondi con Odino, abbiamo ampliato anche il campo di azione di Eivor in Inghilterra con nuove aggiunte all'insediamento e con i capitoli finali di Sfida di maestria e di Le tombe dei caduti. Abbiamo dato il massimo per permetterti di scrivere la tua saga vichinga, di esplorare i mondi del Valhalla e di tracciare il tuo cammino nei panni di Eivor in Assassin's Creed Valhalla."

Infine, vengono svelati alcuni dettagli su L'ultimo capitolo: "Il 6 dicembre uscirà il nostro ultimo aggiornamento dei contenuti di gioco per Assassin's Creed Valhalla, chiudendo così due fantastici anni di supporto post-lancio. L'aggiornamento del gioco 1.6.2 includerà nuovi contenuti davvero emozionanti, tra cui L'ultimo capitolo, un finale intimo e toccante per la saga di Eivor.

L'epilogo scioglierà alcuni dei nodi rimasti nella trama, sarà la degna conclusione a tutto il tempo che hai trascorso insieme al clan del Corvo!"

Per accedere ai contenuti del DLC, bisognerà aver completato alcune parti del gioco base, elencate da Ubisoft stessa: