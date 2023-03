Redfall non è basato su Unreal Engine 5, precisa il creative director di Arkane

Nonostante alcune informazioni in passato avessero fatto pensare il contrario, Redfall non è basato su Unreal Engine 5, come è stato precisato dal creative director di Arkane Studios, Harvey Smith, durante un'intervista pubblicata da WCCFTech.

La questione non era mai stata chiarita con precisione finora e generalmente si pensava che il nuovo gioco di Arkane fosse tra i primi a sfruttare pienamente l'ultima versione del motore grafico di Epic Games, ma così non è, a quanto pare.

"Mentre eravamo a metà dello sviluppo, Epic ha lanciato Unreal Engine 5, ma il gioco è basato su Unreal Engine 4.26. Se avessimo avuto più tempo, avremmo potuto forse passare tutto su Unreal Engine 5, ma c'è voluto già un gran lavoro anche solo per effettuare l'upgrade alla versione 4.26", ha spiegato Smith.

Si tratta dunque di una delle versioni più recenti di Unreal Engine 4, ma non è il motore grafico di nuova generazione da parte di Epic Games ad alimentare Redfall, ora c'è la conferma ufficiale. D'altra parte, bisogna dire che l'idea che si trattasse di un gioco su Unreal Engine 5 non è mai stata suggerita da Arkane.

A ben vedere, anche nelle FAQ ufficiali di Redfall si parla chiaramente di Unreal Engine 4 come motore grafico alla base del gioco, dunque non si tratterebbe proprio di una rivelazione sconvolgente. Nel frattempo, abbiamo pubblicato un provato di Redfall e Smith ha anche riferito che una versione PS5 era in sviluppo, ma è stata cancellata da Microsoft.