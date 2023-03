Future Game Show Spring Showcase 23: tutti i giochi, i trailer e gli annunci

Si è appena concluso il Future Game Show Spring Showcase del 23 marzo 2023 un evento organizzato dal celebre editore per dare una vetrina anche ai giochi meno di richiamo in arrivo su PC e console. Si tratta, infatti, di un evento di caratura minore rispetto agli State of Play, ai Direct ma anche ai Game Awards, ma non per questo meno importante, soprattutto per tutti quei publisher e quei giochi che non hanno la forza mediatica per emergere con le proprie forze. Per questo motivo riassumiamo tutti i principali annunci del Future Game Show, così da avere una panoramica dei tanti giochi annunciati negli 85 minuti di show.

Briana White e Cody Christian hanno fatto da host della serata e hanno fatto da collante alle tante presentazioni, spesso davvero differenti tra di loro. Si parte subito con una delle "tante world premiere" promesse dai conduttori: Witchfire, uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo nel quale magia e armi pesanti convivono. Il trailer di Witchfire ha messo in mostra una grafica davvero promettente, oltre che un gameplay piuttosto interessante. Il gioco arriverà su PC.

Si continua con un aggiornamento di SiFu, le arene. Si tratta di una modalità sfida per tutti coloro che hanno completato il gioco nelle quale mettere alla prova il proprio stile di lotta. Si tratta di combattimenti da affrontare in modalità Time Attack e Performance. L'espansione Arena arriverà il 28 marzo, assieme alle versioni PC e Xbox.

Il terzo gioco presentato è Miasma Chronicles uno strategico a turni in stile XCOM dalla grafica ricercata e un comparto narrativo importante. Il gioco arriverà su PC, Xbox e PlayStation il 23 maggio.

Ravenbound è un open world roguelite in terza persona con elementi da gioco di carte collezionabile che spingerà i giocatori a confrontarsi con nemici sempre più forti per accumulare nuovi poteri. Ravenbound arriverà su PC il 30 marzo 2023.

ArcRunner è un gioco cyberpunk dal design e dalle musiche molto interessanti che chiede di combattere, morire e ripetere tutto fino a quando non si accumulerà sufficiente potenza da sconfiggere tutti gli avversari. ArcRunner arriva su tutte le piattaforme il 27 aprile.

Hyenas arriva al Future Game Show con una presentazione esclusiva nella quale mostrano a che punto è lo sviluppo del gioco. C'è spazio anche per un filmato che mostra uno stile davvero sopra le righe sia della narrativa che dell'azione. Uno dei protagonisti, infatti, è un cosplayer che si veste come i suoi personaggi preferiti, in questo caso Sonic. Hyenas sta per entrare in alpha test e tutti possono iscriversi per partecipare alla modalità zero g-gunfire. Hyenas sarà pubblicato su PC e Xbox.

The Entropy Center cambia completamente atmosfere portando sul palco del Future Game Show un puzzle game in prima persona dalla grafica pulita e il gameplay cerebrale. La sua presenza serve a pubblicizzare una competizione aperta a tutti con la quale saranno premiati i livelli migliori di gioco creati dalla community.

Altro salto logico e si passa a Wrestle Story, un gioco di wrestling fumettoso e divertente. Wrestle Story è una gioco di ruolo che mescola la lotta libera con un'avventura fatta di esplorazione e combattimenti. Il tutto con una grafica molto colorata e uno stile molto leggero. Sembra un progetto davvero interessante.

Piccolo presenta la loro nuova produzione in collaborazione con Private Division. Si tratta di After Us un'avventura per PlayStation, Xbox e PC nella quale dovrete guidare Gaia all'interno di un mondo ormai morto. Il suo sarà un viaggio per scoprire quello che è successo e per salvare il pianeta. Il mondo sarà anche popolato da creature malvage, che possono essere purificate dalla protagonista in un modo che ricorda molto Journey. After Us arriverà il 23 maggio.

Si passa a Synced uno sparatutto in terza persona sci-fi pieno zeppo di mostri e poteri sovrannaturali. Restando in tema sci-fi passiamo a conoscere The Expanse: A Telltale Series, una nuova avventura di Telletale basata sull'universo di Corey, ma soprattutto della serie TV di Amazon. Dal trailer possiamo vedere le prime scene di gioco, i protagonisti, il sistema di scelte, le nuove sezioni di gameplay, tutte cose tipiche dei giochi di Telltale. Lo sviluppatore è Deck Nine, lo studio che ha creato Life is Strange: Before the Storm. L'Episodio 1 arriverà questa estate su PC, PlayStation e Xbox.

Il tema è sempre lo spazio, ma stavolta raccontato attraverso un mix tra un survival e un simulatore di vita con protagonisti dei colorati alieni. Distant Bloom arriverà su PC nel 2023.

The Last Case of Benedict Fox ha presentato al Future Game Show Spring Showcase il suo sistema di combattimento. Si tratta di un gioco bidimensionale con forti elementi narrativi, ma anche tanti combattimenti contro creature spaventose che andranno affrontate a mani nude. Il gioco arriverà il 27 aprile 2023 su Xbox e PC.

Si passa ad un'avventura che sembra sviluppata con lo SCUMM. Le musiche francesizzanti e le tematiche inquietanti rendono Decarnation un'esperienza più moderna e decisamente inquietante. Il gioco arriverà su Nintendo Switch e PC a maggio.

Passiamo dalle atmosfere horror alla creazione di parchi di divertimenti di Park Beyond con un salto logico davvero notevole. Comunque e in ogni caso questo gestionale di parchi di divertimento mostra per l'ennesima volta tutte e sue qualità e la sua potenza. È davvero possibile creare una grande varietà di attrazioni differenti. Park Beyond arriverà il 16 giugno su PC, Xbox e PlayStation. Coloro che prenoteranno il gioco potranno arricchire il proprio parco con tanti oggetti a tema Pac-Man. È stato annunciato anche il primo pacchetto aggiuntivo a tema zombie.

La World Premiere successiva è dedicata a un'avventura coloratissima con protagonista un opossum che vuole mangiare tanto, ma non vuole essere catturato. Pizza Possum arriverà su PC e console nel prossimo futuro.

Anche Shadow Gambit The Cursed Crew fa una capatina al Future Game Show. Si tratta di un action isometrico con elementi stealth, magie e abilità speciali. Il gioco arriverà nel 2023 su PC e console.

Si torna ai trailer con uno sparatutto in prima persona piuttosto interessante, basato sull'uso dell'arco e pieno zeppo di creature misteriose. L'ambientazione selvagge e la musica ispirata, oltre che la presenza di giganti ci hanno conquistato. The Axis Unseen arriverà su PC nel 2024.

Low-Fi è un open world VR game ambientato in un universo cyperpunk piuttosto interessante nel quale si piloteranno macchine volanti e ambienti alla Blade Runner. Il secondo gioco VR è un'avventura colorata che dovremmo conoscere bene, si tratta di Hello Neighborg Search and Rescue in arrivo su PS Vr 1&2 a maggio.

Il terzo gioco VR è Not for Broadcast, un'esperienza che ci getta all'interno di una sala di regia dalla quale controllare le trasmissioni che possono andare in onda: censurerete le informazioni o le farete girare libere? Il gioco è disponibile da oggi. Il quarto gioco VR, Kill it with fire, chiederà di liberarvi da un'infestazione di ragni coi metodi più disperati. Il gioco arriverà il 13 aprile su Steam e Meta e più avanti su Playstation VR.

Another Fisherman Tale sarà raccontato anche su dispositivi per la realtà virtuale. Si tratta di un'avventura surreale con alcuni elementi orrorifici, puzzle ed esplorazione. Il gioco arriverà su tutte le principali piattaforme VR nel corso del 2023.

Il nuovo gioco presentato durante il Future Game Show Spring Showcase è un twin stick shooter molto violento e sopra le righe con protagonista un axolotl. Il gioco mescola una grafica molto colorata e infantile con un'ultraviolenza per un mix piuttosto gratificante. La demo di Ak-xolotl è disponibile da oggi, mentre il gioco arriverà su tutte le piattaforme nel 2023.

Troy Baker è il protagonista di Fort Solis, un'avventura spaziale anche in questo caso dalle tinte se non horror perlomeno thriller. Il gioco arriverà questa estate su PC e PlayStation 5.

Il nuovo gioco immagina il mondo senza avvocati. Stranamente non parla di un'utopia, ma di uno sparatuttto ad arena altamente spettacolare, con tante armi e tante possibilità di movimento. Il suo nome è Combat Champions e la sua beta è disponibile da oggi.

Toybox Games presenta al Future Game Show una nuova esperienza. Si tratta di un'avventura in terza persona con un wombat come protagonista che deve viaggiare in lungo e in largo per una foresta, affrontando tanti pericoli differenti, risolvendo puzzle, ma anche combattendo con creature di diversa natura. La protagonista sarà una vera e propria combat wombat. Primordial Legends Hollow Hero arriverà su PC.

Men of War 2, di cui potete leggere la nostra prova, sarà testabile da tutti grazie a una multiplayer beta che consentirà di saggiare il gameplay strategico, oltre che di testare alcune delle modalità online che saranno introdotte nel gioco.

Dave the Diver è un'avventura in 2D ambientata nelle profondità marine. Arriverà su Steam a giugno in versione accesso anticipato.

Survival Fountain of Youth è un'avventura in terza persona affascinante nella quale bisogna sopravvivere in un ambiente ostile, procurandosi il cibo e sopravvivendo a tutto quello che il gioco ci getterà contro. Per sapere se le vostre abilità sono sufficienti dovrete attendere il aprile 19.

Nuova World Premiere, questa volta dedicata a uno sparatutto colorato e divertente, un po' vecchia scuola, con elementi roguelite. Il suo nome è Battle Shapers e arriverà presto su Steam.

Stranded Alien Dawn è un gioco di sopravvivenza nel quale dovrete costruire il vostro villaggio all'interno di mondi alieni. Da pochi oggetti dovrete sviluppare una cittadina autosufficiente, creare le difese, piantare i campi e sopravvivere alle ostilità. Sarete in grado di domare il pianeta? Il gioco arriverà il 25 aprile su Xbox e PlayStation.

Nuova World premiere: questa volta si tratta di Quibi Quest Castle Craft, uno strategico nel quale bisognerà assaltare delle enormi e super difese fortezze, da costruire e corazzare a piacimento.

The Great War Western Front è uno strategico nel quale bisogna gestire il proprio esercito impiegato nella prima guerra mondiale sia a livello macro, distribuendo truppe e risorse, sia micro comandandole sul campo. Il gioco sarà disponibile il 30 marzo su PC.

Go Fight Fantastic è un gioco in coop in stile cartoon che pone l'accento sulla cooperazione di un massimo di tre giocatori. Il gioco arriverà con una modalità storia grazie alla quale potenziare i propri personaggi, per poi gettarsi in una modalità orda.

Wartales è uno gioco di ruolo a turni ambientato nel medioevo con una storia piuttosto intrigante a fare da collante al tutto. La versione 1.0 arriverà il 12 aprile su Steam.

Ixion è un manageriale spaziale con una grande storia e una eccellente atmosfera. Il gioco è già disponibile su Steam.

Mika and The Witch's Mountain è una colorata avventura con protagonista una streghetta che deve fare consegne in giro per il mondo in stile Kiki consegne a domicilio. Apprezzabili le scena animate disegnate a mano e la musica di sottofondo. Il gioco arriverà su tutti le piattaforme.

Anche Go Go Town mette in mostra una grafica colorata e uno stile davvero notevole. Si tratta di un simulatore di vita in stile Harvest Moon in arrivo su PC e console.

Dying Light 2 presenta il suo nuovo update. Il 20 aprile arriva un aggiornamento che migliora il sistema di combattimento, oltre che introduce la trasmogrificazione dell'equipaggiamento. Nel 2023 arriverà anche un nuovo DLC basato sulla storia.

Siamo giunti agli ultimi colpi dello show. Viewfinder è un'avventura pacifica che sfrutta una sorta di polaroid per risolvere dei puzzle e proseguire nell'esplorazione di un universo affascinante e nel quale occorre capire cosa è successo. Il gioco arriverà nel Q3 nel 2023 su PC e PS5.

C'è ancora tempo per un ultimo horror ambientato -apparentemente- in una normale casa americana nella quale si sentono presenze, voci, ma non si capisce bene quello succede. Paranormal Tales arriverà su PC.

Con quest'ultimo gioco si chiude il Future Game Show Spring Showcase: come vi è sembrato?