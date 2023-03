The Last Case of Benedict Fox: il trailer di Gameplay dal Future Games Show Spring Showcase 2023

The Last Case of Benedict Fox è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show Spring Showcase 2023 con un nuovo trailer di gameplay. Disponibile dal 27 aprile 2023 per PC, Xbox Series X/S e Xbox One, è un'avventura in terza persona in stile Inside che lascia davvero ben sperare.

Ormai il gioco è ben conosciuto, ma è sempre un piacere vederlo in azione, visto che promette davvero molto bene. Guardiamo il filmato.

La sinossi ufficiale di The Last Case of Benedict Fox recita: "Discendi in un limbo di ricordi fatiscenti nei panni di Benedict Fox, un sedicente investigatore legato al suo compagno demone. Sfrutta questo legame sacrilego per esplorare le menti di coloro che sono deceduti di recente in cerca di indizi man mano che scopri i misteri di un'immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia, e la scomparsa del loro bambino. Immergiti in un mondo oscuro e intrigante pieno di organizzazioni segrete, rituali proibiti e crimini a sangue freddo in un'avventura arcana animata con un affascinante stile artistico che ricorda Tim Burton." Il gioco è un metroidvania innovativo sia in alcune dinamiche di gioco che nelle atmosfere.