The Great War: Western Front, data d'uscita e trailer per lo strategico sulla Prima Guerra Mondiale

In occasione del Future Games Show di primavera 2023 abbiamo visto un nuovo trailer per The Great War: Western Front, promettente strategico di Petroglyph ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che ha la data d'uscita fissata per il 30 marzo 2023, dunque veramente tra pochi giorni.

Annunciato alla Gamescom 2022, The Great War: Western Front è un gioco strategico sulla Prima Guerra Mondiale nel quale ci troviamo a ricoprire un ruolo decisivo nella storia, affrontando varie battaglie sul fronte occidentale dal 1914 al 1919.

Nel gioco ci troviamo a scegliere una fazione e guidarla cercando di arrivare alla vittoria, impegnando gli eserciti in cruente battaglie in tempo reale e prendendo decisioni importanti nella componente strategica a turni del gioco.

Come si conviene all'ambientazione storica scelta, in The Great War: Western Front ci troviamo a scavare trincee, ricercare nuove tecnologie come gas velenosi e carri armati, prendere decisioni che avranno un impatto profondo sull'andamento della guerra.

"I campi di battaglia sono persistenti e, durante la tua avanzata sul fronte occidentale, potresti rivisitare alcuni campi che portano ancora le cicatrici di scontri passati. I bombardamenti aprono crateri, i carri armati e le trincee deturpano quella che un tempo era la rigogliosa campagna francese, e ogni trincea (o fortificazione) che hai costruito in precedenza sarà ancora lì ad attenderti. Anche il clima dinamico gioca un ruolo importante".

Potete conoscere meglio il gioco nel nostro recente provato di The Great War Western Front, che ci ha fatto davvero un'ottima impressione, in attesa di testare la versione completa in arrivo.