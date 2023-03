Wartales: data di uscita dall'accesso anticipato e nuovo trailer per il GDR medievaleggiante

Gli sviluppatori di Shiro Games hanno annunciato che Wartales uscirà dall'accesso anticipato presto, con la data di uscita della versione 1.0 fissata per il 12 aprile. Per l'occasione hanno presentato un nuovo trailer del loro GDR con ambientazione medievale durante il corso del Future Games Show di primavera 2023, che potrete visualizzare di seguito.

Wartales è un GDR single player open world, dove il giocatore guida un gruppo di mercenari all'avventura per cercare benessere e fortuna, scoprendo anche gli antichi misteri che fanno da sfondo alla mitologia del gioco, ambientato in un mondo medievale pieno di insidie.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Wartales pubblicato dopo l'inizio dell'accesso anticipato, in cui vi abbiamo spiegato i motivi per cui siamo rimasti colpiti in positivo dal GDR di Shiro Games.

"La versione Accesso Anticipato di Wartales ci ha davvero convinti. Shiro Games è riuscita a confezionare un gioco di ruolo appassionante e molto libero, senza rinunciare ad alcune delle caratteristiche più comuni del genere. Il sistema di combattimento sembra appagante, l'atmosfera è quella giusta e l'ambientazione riesce ad appassionare grazie all'emergenza del suo lato narrativo. Insomma, non vediamo l'ora di giocare alla versione finita o, quantomeno, a una aggiornata con nuovi contenuti."