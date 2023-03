Resident Evil 4 ottimo su EDGE, tutti i voti del numero di maggio

Sono usciti i voti del numero di maggio di EDGE, e a quanto pare la rivista inglese ha premiato il remake di Resident Evil 4 con una valutazione ottima, 8/10 appunto, che conferma la bontà del lavoro realizzato da Capcom con il suo survival horror.

In effetti Resident Evil 4 ha ricevuto voti eccellenti dalla critica e dunque c'erano pochi dubbi sull'accoglienza che gli sarebbe stata riservata in questo caso, ma ci sono state situazioni anche clamorose in passato e dunque regnava un pochino di incertezza.

Resident Evil 4 - 8 Wo Long: Fallen Dynasty - 8 Tchia - 7 Wild Hearts - 6 Octopath Traveller 2 - 7 Company of Heroes 3 - 8 Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon - 7 Horizon: Call Of The Mountain - 8 Song In The Smoke Rekindled - 7 Scars Above - 5 Storyteller - 7 Backbeat - 7 King Of the Castle - 6 Kirby's Return To Dream Land Deluxe - 7 Blanc - 4

Bene hanno fatto anche Wo Long: Fallen Dynasty, Company of Heroes 3 e, un po' a sorpresa, Horizon: Call Of The Mountain, che EDGE ha dimostrato di apprezzare più della media delle altre riviste. Meno bene Tchia, Octopath Traveler 2, Bayonetta Origins e Kirby's Return to Dream Land Deluxe.