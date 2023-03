Classifica giapponese, Bayonetta Origins debutta in sesta posizione

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ha debuttato in sesta posizione nella classifica giapponese dal 13 al 19 marzo: il titolo di PlatinumGames non ce l'ha fatta a raggiungere il podio di una top 10 che è comunque dominata dalle produzioni per Nintendo Switch, come si può vedere.

[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 25,201 / 308,945 [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 15,306 / 4,944,593 [NSW] Splatoon 3 - 12,100 / 3,946,727 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,245 / 5,203,335 [NSW] Minecraft - 6,672 / 3,074,692 [NSW] Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 6,474 / NEW [PS5] Hogwarts Legacy - 5,622 / 154,174 [NSW] Nintendo Switch Sports - 5,507 / 1,030,666 [NSW] Bravely Default II - 4,707 / 80,526 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,289 / 5,145,376

Certo, le quasi 6500 copie di Bayonetta Origins, accolto con voti positivi ma con qualche eccezione, appaiono come un risultato modesto, specie in confronto agli ormai quasi cinque milioni di Pokémon Scarlatto e Violetto e agli oltre cinque milioni di Mario Kart 8 Deluxe, ma magari i numeri miglioreranno con il tempo.

PlayStation 5 - 34,156 Nintendo Switch OLED - 33,150 Nintendo Switch - 9,798 Nintendo Switch Lite - 6,637 PlayStation 5 Digital Edition - 6,255 PlayStation 4 - 1,115 Xbox Series X - 497 Xbox Series S - 58 New Nintendo 2DS XL - 138

Per quanto riguarda la classifica hardware, PS5 rimane in prima posizione ma rispetto alla settimana precedente le vendite sono calate parecchio, passando da circa 51.000 unità a poco più di 34.000. Fortunatamente per la console Sony, tuttavia, si tratta di un risultato sufficiente a tenere dietro Nintendo Switch.