Tencent batte PlayStation e Xbox, si conferma il publisher con i maggiori incassi

Tencent ha battuto ancora una volta PlayStation e Xbox, confermandosi anche nel 2022 come il publisher con i maggiori incassi, nella fattispecie 25 miliardi di dollari di entrate che però segnano un netto calo in confronto all'anno precedente.

Nel 2021, infatti, Tencent ha battuto Sony e Microsoft facendo segnare 32,38 miliardi di incassi, dovuti principalmente al successo di brand come PUBG, Valorant, Brawl Stars e Clash of Clans: giochi che evidentemente hanno perso un po' di presa sul pubblico.

Tencent - 25 miliardi di dollari PlayStation - 24,4 miliardi di dollari Xbox - 15,6 miliardi di dollari NetEase - 14 miliardi di dollari Nintendo - 12,6 miliardi di dollari Bandai Namco - 7,56 miliardi di dollari Activision - 7,53 miliardi di dollari Electronic Arts - 7,38 miliardi di dollari Take-Two - 4,83 miliardi di dollari Embracer Group - 3,23 miliardi di dollari SEGA - 2,68 miliardi di dollari Square Enix - 2,66 miliardi di dollari Ubisoft - 2,37 miliardi di dollari Konami - 2,34 miliardi di dollari

L'analista che ha riportato i dati sottolinea che gli incassi di Microsoft sono delle semplici stime, in mancanza di informazioni ufficiali, e al contempo fa notare come Embracer Group sia ora più grande di aziende come Konami, Ubisoft, Square Enix, Roblox e SEGA.

Gli incassi di Take-Two sono aumentati del 41% su base annua grazie all'acquisizione di Zynga, mentre le recenti strategie di Bandai Namco hanno consentito alla casa giapponese di superare sia Activision che Electronic Arts.