Lenovo LOQ, nuovi notebook e desktop da gaming entry level: specifiche e prezzi

Lenovo LOQ è la nuova linea di notebook e desktop da gaming pensata per le esigenze entry level, composta attualmente dai laptop Lenovo LOQ 16IRH8 (Intel), Lenovo LOQ 16APH8 (AMD), Lenovo LOQ 15IRH8 (Intel) e Lenovo LOQ 15APH8 (AMD), nonché dal PC tower Lenovo LOQ Tower 17IRB8: scopriamo specifiche e prezzi di questi prodotti.

"Con il lancio del nuovo brand Lenovo LOQ, stiamo costruendo un portfolio gaming di eccellenza e un'offerta PC che non è solo per la community di top player, ma per la prossima generazione di giocatori", ha dichiarato Jun Ouyang, vicepresidente di Lenovo e general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. "Lenovo LOQ abbatte le barriere all'ingresso per i giocatori, consentendo loro di intraprendere un percorso di divertimento nel mondo del gioco da PC."

Lenovo LOQ notebook

I notebook Lenovo LOQ vantano uno schermo da 15 o 16 pollici, un processore fino a Intel Core di tredicesima generazione o fino a un AMD Ryzen serie 7000, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 e uno switch MUX che consente di bypassare la scheda video integrata quando si gioca, tornando alla situazione precedente nell'uso normale al fine di ottimizzare i consumi.

Il sistema di dissipazione utilizza quattro tubi di calore, doppie ventole ad alta velocità da 85 millimetri e prese d'aria molto ampie che consentono un TDP totale di 135W. Quando però arriva il momento di giocare, il display da 16 pollici WQXGA da 165 Hz VRR e 350 nit dei Lenovo LOQ 16IRH8 e Lenovo LOQ 16APH8, oppure il display da 15 pollici WQHD da 165 Hz VRR e 350 nit dei Lenovo LOQ 15IRH8 e Lenovo LOQ 15APH8 entrano in azione.

Tutti i modelli supportano RAM fino a 16 GB DDR5 a 5600 MHz e fino a 32 GB di storage con 1 TB di storage SSD PCIe opzionale. La batteria da 80 Wh dei Lenovo LOQ da 16 pollici garantisce fino a sette ore di autonomia e supporta la tecnologia Super Rapid Charge Pro per una ricarica rapida, mentre la batteria da 60 Wh dei Lenovo LOQ da 15 pollici arriva a sei ore di autonomia.

Lenovo LOQ desktop

Per quanto concerne Lenovo LOQ Tower, si tratta di un PC desktop con possibilità di espansione grazie al case da 17 litri con motivi a strisce 2D e 3D e una configurazione che supporta processori Intel Core i7 fino a 13700 e GPU fino a NVIDIA RTX serie 40, mentre la memoria è espandibile fino a 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e sono possibili diverse configurazioni per lo storage, da HDD SATA a 7200 giri/min fino a 2 TB all'SSD PCIe NVMe TLC M.2 2280 da 1 TB.

Prezzi e disponibilità dei modelli fin qui descritti sono i seguenti: