Resident Evil 4: i voti della critica per il remake di Capcom sono eccellenti

Eccellenti i voti della critica per Resident Evil 4, di cui è appena scaduto l'embargo per le recensioni. Il gioco sta ricevendo dei giudizi mediamente entusiasti, che parlano di un remake davvero stellare, come ormai Capcom ci ha abituati da qualche tempo a questa parte.

Va detto che la base di partenza in questo caso era davvero ottima, ma ciò non toglie che gli sviluppatori giapponesi siano riusciti ad aggiornarla e valorizzarla come raramente viene fatto da operazioni simili, evitando anche alcuni degli errori fatti con il remake di Resident Evil 3.

Vediamo l'elenco dei voti assegnati dalle testate internazionali:

Multiplayer.it - 9 / 10

Giant Bomb - 5 / 5

VG247 - 5 / 5

Press Start - 10 / 10

GGRecon - 5 / 5

PowerUp! - 10 / 10

GamesHub - 5 / 5

MonsterVine - 5 / 5

WellPlayed - 10 / 10

Gaming Nexus - 9.5 / 10

TechRaptor - 9.5 / 10

GameGrin - 9.5 / 10

PSX Brasil - 95 / 100

We Got This Covered - 4.5 / 5

The Outerhaven Productions - 4.5 / 5

Xbox Achievements - 90%

Fextralife - 9 / 10

Saudi Gamer - 9 / 10

Noisy Pixel - 9 / 10

XboxEra - 9 / 10

SECTOR.sk - 8.5 / 10

Prima Games - 8.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

Enternity.gr - 8 / 10

Come potete vedere, ci sono diversi punteggi pieni, con il voto più basso che non scende comunque sotto all'8. Tanti anche i 9 e i 9,5, a indicare l'indiscussa qualità del gioco. Diciamo che il problema più sottolineato, se così vogliamo definirlo, è la fin troppa aderenza all'originale, che però nella maggior parte delle recensioni viene visto come un pregio.