Compile Heart: teaser trailer anticipa l'annuncio di un nuovo gioco

Compile Heart ha pubblicato un teaser trailer per anticipare l'annuncio di un nuovo gioco, che sarà fatto sulle pagine della rivista Famitsu il 23 marzo 2023. Vediamo il filmato:

Il trailer si apre con Neptune della serie Neptunia davanti alla scritta: "Compile Heart presenta". Quindi appaiono delle silhouettes chibi, Neptune inclusa, che precedono la scritta "Compile Heart presenta un nuovo teaser" e l'immagine di un ufficio.

Quindi appaiono i curriculum di quattro personaggi dei quali non vengono svelati i nomi e i ritratti.

I curricula parlano di una persona che va a caccia di insetti in ogni dimensione, diventata presidente di una compagnia di videogiochi, di una che vuole essere chiamata in qualche modo (la parte relativa è stata censurata), di un'altra ancora che vuole occuparsi dei conti e, infine, di una certa Hakase. Per il resto non sono stati forniti dettagli in merito a ciò che possiamo aspettarci, a quali piattaforme saranno supportate o quant'altro. Insomma, non ci resta che attendere il 23 marzo per saperne di più.