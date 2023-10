One Punch Man: il cosplay di Fubuki di Dacchan trasuda fascino ed eleganza

One Punch Man è un popolare anime e manga, che si basa sulle divertenti e assurde avventure di Saitama, un eroe che può sconfiggere chiunque con un solo pugno. Mentre attendiamo di sapere quando uscirà la Stagione 3 dell'anime, ammiriamo il bellissimo cosplay di Fubuki realizzato dall'italiana Dacchan.

Fubuki è un'eroina classificata nel rango B nell'universo di One-Punch Man, anche se con i suoi potentissimi poteri da Esper non avrebbe problemi a farsi largo nel rank superiore. Nota anche come Tempesta Infernale e Tormenta dell'Inferno, è in grado di usare i poteri psichici per volare, creare dei potenti tornado o all'occorrenza delle barriere per difendere sé stessa e gli alleati.

È famosa anche per il suo grande fascino ed eleganza, tratti che sono stati rappresentati fedelmente nel cosplay firmato da Dacchan, che come possiamo vedere negli scatti qui sotto è praticamente perfetto sia per quanto riguarda costume e acconciatura.