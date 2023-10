PlayStation: presto i Trofei anche su PC? Spuntano degli indizi

Pare che in futuro anche i giochi dei PlayStation Studios pubblicati su PC potrebbero avere i Trofei, alla pari delle versioni console.

Questo perlomeno è quanto suggeriscono le scoperte del portale del portale truetrophies, che analizzando i file del PlayStation Network ha scovato una misteriosa lista di Trofei collegata sia a PS5 che all'inedita piattaforma "PSPC", un possibile acronimo di "PlayStation PC". Gli obiettivi in questione non fanno riferimento a nessun gioco in particolare, il che sembrerebbe suggerire una sorta di elenco segnaposto forse usato per testare l'integrazione degli obiettivi PlayStation su PC.

Dopo ulteriori analisi il portale afferma che PSPC è una nuova piattaforma separata da PS5 ma comunque in grado di interfacciarsi con quest'ultima. In pratica, dovrebbe crearsi una situazione simile a quella delle liste dei Trofei unificate dei giochi disponibili su più piattaforme PlayStation, come ad esempio quelli cross-gen per PS5 e PS4.