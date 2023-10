Oshi no Ko, il cosplay di Ai Hoshino da nymphahri è una idol perfetta

nymphahri colpisce ancora: la modella italiana ha dedicato il suo ultimo cosplay ad Ai Hoshino, la graziosa protagonista dell'anime Oshi no Ko, pubblicando un video in cui si muove come una perfetta idol giapponese.

Leader delle B-Komachi, Ai vive nella serie una storia particolare: rimane incinta di due gemelli ma decide di mantenere il segreto per non compromettere la sua reputazione, e così li alleva tenendoli nascosti ai suoi numerosi fan.

L'interpretazione di nymphahri è anche stavolta molto fedele al materiale originale, forte di una parrucca perfetta e di un abito coloratissimo, che esprime al meglio l'animo radioso di Ai durante le sue esibizioni.