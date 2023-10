Cosa giocherete questo weekend? Forza Motorsport, Lords of the Fallen o... Roblox?

Cosa giocherete questo weekend? Da Forza Motorsport a Lords of the Fallen non mancano le nuove uscite di grande spessore e interesse, inclusa la popolarissima esperienza di Roblox, che finalmente ha fatto il proprio debutto sulle console PlayStation.

Forza Motorsport ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del nuovo capitolo della serie targata Turn 10, in questo caso non un semplice sequel bensì una vera e propria piattaforma destinata a crescere ed evolversi in futuro grazie ad aggiornamenti costanti.

Lords of the Fallen, accolto da voti molto contrastanti, è invece l'ultimo soulslike di un periodo in cui questo sottogenere è stato celebrato con grande entusiasmo, sebbene forse il prodotto finale non corrisponda alle grandi aspettative degli appassionati.

Dopodiché, come detto, c'è il fenomeno Roblox, un progetto che negli anni è stato capace di coinvolgere decine di milioni di utenti, specie quelli più giovani, grazie alle tante possibilità offerte da un ecosistema votato alla libertà e alla creatività, pieno di esperienze più o meno interessanti sviluppate dalla community stessa.