Sword Art Online: il cosplay di Asuna di denni_cosplay è meraviglioso

Sword Art Online è diventato un fenomeno multimediale nel corso degli anni, con diverse opere tra romanzi visivi, anime, film e manga, che hanno conquistato il pubblico grazie a dei personaggi affascinanti. Tra questi c'è Asuna Yuuki, la protagonista femminile della storia, che oggi torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di denni_cosplay, ispirato alla sua forma di Titania, la regina delle fate di Alfheim Online.

Asuna ha assunto diverse identità virtuali nelle varie saghe di Sword Art Online, a seconda del mondo online e delle circostanze. Nel secondo arco narrativo ad esempio si ritrova suo malgrado imprigionata nel ruolo di Titania senza possibilità di tornare al mondo reale.

denni_cosplay si è basata proprio su questa questa versione del personaggio per il suo cosplay, rappresentando in modo ottimo la regina delle fate in riva a un fiume con il suo classico lungo vestito bianco e il fiocco rosso sul petto.