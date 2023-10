Intel annuncia ufficialmente i nuovi processori Core i9-14900K, i7-14700K, i5-14600K di quattordicesima generazione

Dopo aver assistito a molte indiscrezioni e fughe di notizie circolate in rete riguardo alle prestazioni della quattordicesima generazione di processori, Intel ha finalmente presentato le sue nuove CPU desktop . All'inizio del 2023, l'azienda ha identificato le principali novità nella linea mobile, con la nuova architettura Meteor Lake e il cambio di nomenclatura in "Core", abbandonando l'iconica "i". Per quanto riguarda la gamma desktop, si tratta invece di una revisione dell'attuale architettura Raptor Lake, ora chiamata Raptor Lake Refresh .

Oltre all'aumento delle prestazioni, i nuovi processori offrono il supporto per le memorie DDR5 con velocità fino a 5600 MT/s , insieme al supporto dual channel per le memorie DDR4 e DDR5 e l' integrazione dell'USB 3.2 . Tra le altre caratteristiche, vi è il supporto completo per PCIe Gen 5.0 e 4.0. Ricordiamo infine, che queste CPU Intel supportano le piattaforme delle serie 600 e 700.

Le principali novità di questi nuovi processori includono un aumento significativo della velocità di clock, che può arrivare fino a 6 GHz anche in multitasking, garantendo prestazioni eccellenti per i giocatori che fanno un uso intensivo del gaming, dello streaming e delle registrazioni. Questo incremento è stato ottenuto grazie all'aumento dei core, dei thread e della cache, che ha portato a un miglioramento del 18% nelle prestazioni multi-thread per l'i7-14700K rispetto al predecessore i7-13700K . Queste CPU si basano sul medesimo nodo della tredicesima generazione o meglio conosciuto come "Intel 7" da 10 nm ; anche l'architettura dei core è la stessa, suddivisa in Raptor Cove P-Core e Gracemont E-Core

Le nuove tecnologie

I grandi investimenti di Intel non riguardano solamente il campo dei chip ma anche in tecnologie in grado di aumentare le prestazioni

Inoltre, Intel ha introdotto alcune nuove tecnologie per migliorare le prestazioni di questa nuova generazione di processori. Queste includono la Intel Adaptive Boost Technology, che migliora le prestazioni attivando un turbo alle frequenze in multi-core, rimanendo nei limiti di temperatura e potenza ottimali. C'è anche il Thermal Velocity Boost, che regola automaticamente la velocità di clock in base alla temperatura della CPU, consentendo un aumento ulteriore della potenza quando la temperatura è pari o al di sotto dei 70 gradi. In entrambi i casi, non stiamo parlando di feature completamente inedite ma di piccole novità che contribuiscono al pacchetto generale. Tuttavia, è ancora presto per determinare se queste tecnologie siano effettivamente migliorate a tal punto da diventare un elemento caratterizzante di questa generazione. Rimanderemo questo giudizio alla fase di recensione o ai benchmark concreti in questo ambito.

Ci sono però due vere e proprie novità presentate assieme a questa generazione di processori e si tratta dell'Intel Application Optimization e dell'Intel Extreme Tuning Utility with AI Assist. La prima è una nuova feature che va ad integrarsi direttamente con l'Intel DTT (Dynamic Tuning Tecnology), il driver integrato al sistema che si adopera per la gestione di prestazioni e caratteristiche termiche. Con questa novità, ai tanti algoritmi che compongono il DTT si aggiunge anche la scelta di dirigere le varie risorse di calcolo per ottimizzare le prestazioni in tempo reale. Questo sarà supportato solamente da alcuni processori di quattordicesima generazione della linea desktop e vi saranno ottimizzazioni focalizzate sulle applicazioni gaming. Intel ha pubblicato dei risultati che vedono un miglioramento delle prestazioni grazie all'Application Optimization del 13% su Tom Clancy's: Rainbow Six Siege e del 16% su Metro Exodus.

Tante novità in camp overclock a partire da una nuova interfaccia con intelligenza artificiale inclusa

L'Intel Extreme Tuning Utility with AI Assist invece, come suggerito dal nome, offre un nuovo tipo di esperienza per quanto concerne le prestazioni estreme del chip, stavolta con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale. Per chi non conoscesse questa tecnologia sviluppata da Intel, si tratta di una semplificazione dell'interfaccia utilizzabile dal sistema operativo attraverso cui dialogare direttamente con il BIOS della scheda madre e poter quindi agire sui settaggi più profondi del sistema, tra cui l'overclock, senza dover passare per un riavvio o accedere alle istruzioni più complesse. In questa nuova versione l'intelligenza artificiale vi darà consigli ed evidenzierà i sistemi individuali su cui agire e raccomanderà le impostazioni consigliate anche per l'overclock dopo un test del sistema. Il tutto è rappresentato da un'interfaccia grafica semplice e in grado di guidare l'utente passo passo nella personalizzazione delle performance. Al momento tale caratteristica è disponibile esclusivamente per l'Intel Core i9-14900K/KF. E probabilmente rimarrà tale fino alla prossima generazione di CPU desktop.