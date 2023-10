Alan Wake's American Nightmare: un remaster non avrebbe avuto senso, dice Remedy

Remedy ha rilanciato sul mercato il primo Alan Wake con una remaster ma non ha effettuato la stessa operazione con Alan Wake's American Nightmare, questo perché, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, la cosa non avrebbe avuto senso dal punto di vista commerciale.

La questione era stata discussa all'interno di Remedy, nella fase in cui si preparava lo sviluppo di Alan Wake Remastered, come riferito da Sam Lake in un'intervista a EGX: "Abbiamo discusso della possibilità di fare un remaster, ma in verità la base tecnologica sotto American Nightmare era già talmente differente da Alan Wake da renderlo già un gioco separato rispetto all'originale, dunque non aveva senso dal punto di vista commerciale creare un remaster anche di quello".

La spiegazione a dire il vero non è chiarissima, perché non si capisce bene se Lake si riferisca alla difficoltà di rimasterizzare American Nightmare, all'eccessivo costo dell'operazione, alla mancanza di incentivi nell'effettuare tale operazione o se si trattasse di un progetto totalmente senza senso secondo il team, ma in tutti i casi si tratta di posizioni un po' strane.

Potrebbe anche essere possibile che ci siano degli ostacoli in termini di gestione dei diritti: così come successo con Alan Wake, Remedy ha discusso con Microsoft per poter riprendere il controllo della proprietà intellettuale, che è stata ricomprata dal team finlandese. È possibile che American Nightmare potesse rappresentare una sorta di eccezione complicata da gestire, ma non è detto.