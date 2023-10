Alaloth: Champions of the Four Kingdoms sarà localizzato in italiano

Gli sviluppatori di Gamera Interactive hanno svelato di essere al lavoro per espandere il numero di lingue supportate per Alaloth: Champions of the Fours Kingdom e tra queste ci sarà anche l'italiano.

Come spiegato in un post pubblicato su Steam, considerando le oltre 350.000 parole incluse nei testi e menu, localizzare il GDR in più lingue differenti è un'impresa che richiede tempo e risorse non indifferenti. Tuttavia il team ha deciso di accontentare le richieste di numerosi giocatori, creando una serie di strumenti per la traduzione, con l'obiettivo dunque di rendere più accessibile il gioco in un numero maggiore di paesi. La prima lingua aggiuntiva sarà per l'appunto l'italiano, a cui sta lavorando un team interno dedicato di Gamera Games.

"Come molti di voi sanno, la localizzazione di un gioco vasto come Alaloth, che ora vanta un conteggio aggiornato di oltre 350.000 parole, è un'impresa impegnativa. I costi da sostenere sono significativi e abbiamo esplorato delle partnership per garantire che i giocatori di tutto il mondo possano godersi il gioco nella loro lingua madre. Nell'ultimo mese, a causa della forte richiesta, abbiamo avviato l'integrazione di strumenti che promettono di semplificare il processo di localizzazione", si legge nel post.

"Al momento, ci stiamo concentrando sulla localizzazione in italiano con un team interno dedicato, perché testare gli strumenti a partire dalla nostra lingua madre aiuta a velocizzare il processo, naturalmente. In seguito, ci dedicheremo ad altre lingue".